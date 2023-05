Monitor Gaming Philips 272E1GAJ: su Amazon OCCASIONE con l'OFFERTA!

I videogiocatori di oggi sono sempre alla ricerca del meglio, con le proprie esigenze che si sono espanse in modo esponenziale. Questo vale sia per coloro che sfruttano i videogiochi come passatempo, sia per coloro che puntano al perfezionismo e al professionismo. Tra le aziende che si destreggiano nella tecnologia degli schermi da sempre, c'è anche Philips, che davanti a una sfida del genere non si è certo tirata indietro. Ebbene, oggi su Amazon proprio un prodotto dell'azienda è disponibile a un prezzo molto vantaggioso.

Stiamo infatti parlando di un'offerta su Amazon, che da oggi vede disponibile all'acquisto il monitor da gaming Philips 272E1GAJ da 27 pollici a soli 159,90€, con uno sconto sul totale del 19% e un risparmio per voi di quasi 40,00€.

Monitor Gaming Philips 27'': prestazioni da gamers

Stiamo parlando di un prodotto che vanta un display da 27 pollici dotato di pannello VA da 350cd/m2, con risoluzione in Full HD, e diverse chicche che faranno la vostra gioia. Ad esempio, il Fast Response Time da 1ms con refresh rate da 144Hz, e la tecnologia AMD Freesync Premium, che vi consentiranno di giocare con ottima fluidità. Potrete collegare il monitor ai vostri dispositivi tramite DisplayPort o HDMI.

Non finisce qui, perché questo monitor da gaming Philips 272E1GAJ da 27 pollici sfrutta anche la tecnologia Ultra Wide-Color, che offre uno spettro cromatico ampio producendo verdi naturali, rossi vivaci e blu profondi, ma anche le tecnologie flicker-Free e LowBlue Mode per evitare fastidi agli occhi. Infine dispone di altoparlanti stereo incorporati per file multimediali, e predisposizione VESA.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.