Monitor Gaming Odyssey G4 di Samsung con pannello IPS e refresh a 240 Hz, sconto del 44% su Amazon

Il Samsung Odyssey G4 possiede uno slot DisplayPort 1.2 e due porte HDMI 2.0, oltre a un jack da 3,5 mm per le cuffie. Va bene nella maggior parte dei casi poiché hai già degli slot USB sul tuo PC. Inoltre non ha un joystick per l'OSD, ma ha un layout unico simile a quello che troverai sui telecomandi TV. È più veloce e più facile da padroneggiare rispetto ai tasti standard allineati, ma ci vogliono ancora più gesti per realizzare qualcosa di semplice come regolare la retroilluminazione del monitor. Acquistalo ora su Amazon a soli 229,90€ invece di 409,00€.

Il supporto incluso nella confezione ti permette di regolare l'inclinazione, la rotazione, il perno e altezza. Puoi anche utilizzare i supporti VESA, ma nella maggior parte dei casi non è necessario.

Un'altra caratteristica mancante di questo monitor è una coppia di altoparlanti integrati. Questa è un'altra omissione che ci sta bene a causa del prezzo basso, ma è anche un dato di fatto che il suo pubblico di destinazione utilizzerà comunque le cuffie.

Inoltre sfoggia un pannello IPS da 25 pollici con una risoluzione 1920 x 1080, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. La retroilluminazione ha un limite di 400 cd/m2 mentre il suo rapporto di contrasto è a 1000:1 come la maggior parte dei pannelli IPS. Questo modello pubblicizza la compatibilità HDR, ma non è certificato da VESA e dotato di hardware speciale come una retroilluminazione FALD.

Gli schermi 1080p sono ancora popolari poiché sono ancora ampiamente utilizzati nella categoria dei giochi professionali. È anche un dato di fatto che sono più economici e più facili da eseguire, quindi quasi tutte le nicchie informatiche li preferiscono ancora a 1440p e 4K.

Il Samsung Odyssey G4 riesce a processare il 100% di sRGB e l'83% di DCI-P3, quindi è abbastanza buono per i giochi e per i film. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.