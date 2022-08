Monitor Gaming MSI Optix MAG274R2 da 27" con G-SYNC in offerta su Amazon

Goditi un'esperienza di gioco fluida con il monitor da gioco IPS HDR di MSI: parliamo dell'Optix MAG274R2 da 27" con G-SYNC e frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz. Questo monitor Full HD ad alte prestazioni con risoluzione 1920 x 1080 ha un tempo di risposta di 1 ms tramite l'ingresso DisplayPort per ridurre significativamente il motion blur.La tecnologia NVIDIA G-SYNC aiuta a eliminare lo screen tearing e grazie al supporto della gamma dinamica elevata, l'Optix MAG274R2 offre foto, video e giochi eccezionali con immagini luminose e ombre profonde. Acquistalo ora su Amazon a soli 259,00€ invece di 399,00€.

Il connettore USB di tipo C consente di trasferire video, audio e fino a 15 W di potenza tramite un cavo. Inoltre, puoi personalizzare l'illuminazione ambientale tramite Mystic Light RGB che garantisce una varietà di effetti che possono essere sincronizzati con periferiche compatibili in base al gioco e al tuo stile. Il supporto completamente regolabile ti consente di configurare l'altezza, il perno, la rotazione e l'inclinazione in base al tuo comfort, mentre il design della cornice sottile rende lo schermo ideale per le configurazioni multi-monitor. Il filtro luce blu integrato e le tecnologie senza sfarfallio aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe maratone di gioco.

Con la sua frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms, questo monitor è progettato per offrire esperienze di gioco fluide. Altre caratteristiche includono un rapporto di contrasto di 1000:1 e una luminosità di 300 cd/m². La frequenza di aggiornamento di 165 Hz è disponibile solo sull'ingresso DisplayPort. Quando si utilizza HDMI, la frequenza di aggiornamento è di 144 Hz. I sistemi di gioco per console invece possono avere una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz.

Il pannello IPS (In-Plane Switching) da 27" supporta fino a 1,07 miliardi di colori con supporto della gamma dinamica elevata, coprendo il 94% dello spettro DCI-P3 e il 132% dello spettro sRGB, offrendo foto, video e giochi realistici con funzionalità bianchi luminosi e neri profondi.

Mentre la tecnologia NVIDIA G-SYNC consente al monitor di sincronizzarsi e bloccarsi con la frequenza fotogrammi di uscita di una scheda grafica. Stabilire questa sincronizzazione rimuove le interferenze che possono derivare.

L'MSI Optix MAG274R2 include due porte HDMI 2.0b e un ingresso DisplayPort 1.2a. Puoi anche collegare il monitor a un laptop compatibile tramite la porta USB di tipo C, che supporta DisplayPort in modalità alternativa. Puoi anche collegare un paio di cuffie al jack audio da 3,5 mm. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.