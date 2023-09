Monitor Gaming curvo da 24 pollici e 165 Hz a 139€, SPETTACOLO

Sei un appassionato di videogiochi? Allora sicuramente sei consapevole del fatto che un monitor di qualità può fare la differenza. Oggi ne puoi acquistare uno veramente eccezionale a un prezzo vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor Gaming curvo KOORUI a soli 139,99 euro, invece che 149,99.

Anche se non siamo di fronte a un mega sconto questo è davvero un ottimo prezzo, soprattutto in relazione alla qualità di questo prodotto. Grazie al refresh rate elevato, alla curvatura e a diverse tecnologie innovative potrai vivere delle esperienze incredibilmente reali. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor Gaming curvo che ti catapulta nei tuoi giochi

Se non hai mai provato uno schermo curvo allora è sicuramente il momento di farlo. Grazie alla sua curvatura da 1800R riuscirai letteralmente a entrare nel tuo gioco per un'esperienza coinvolgente e molto più reale. La risoluzione FHD a 1920 x 1080p offre una qualità delle immagini eccellente.

Grazie alla frequenza di aggiornamento a 144 Hz non perderai nemmeno un fotogramma e, anche durante le azioni più concitate, le immagini saranno fluide. E poi è dotato di due ingressi HDMI 1.4, un ingresso DisplayPort 1.2 e un'uscita audio per le cuffie.

Affrettati perché l'offerta ovviamente è destinata a durare poco. A un prezzo del genere ci si fionderanno in tanti e quindi sparirà in meno che non si dica. Dunque vai adesso su Amazon e acquista il tuo monitor Gaming curvo KOORUI a soli 139,99 euro, invece che 149,99. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

