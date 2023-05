Monitor gaming BenQ Mobiuz EX240N 23,8'': su Amazon OTTIMA OFFERTA a 30,00 Euro in meno!

Ormai il videogioco è qualcosa che tutti amiamo, che sia dal semplice giocare al cellulare, fino ad arrivare alle console o al PC. Soprattutto per queste ultime 2 categorie, i giocatori possono spingersi al massimo anche a livello professionistico, facendo diventare la passione un lavoro. Che siate dei giocatori più casual o dei veri professionisti, le prestazioni sono comunque molto importanti, e disporre di un monitor in grado di portare grande qualità a livello di prestazioni, è praticamente obbligatorio. Aziende leader nel campo, come BenQ, ci offrono sempre il meglio, con anche compromessi importanti per tutti i portafogli, e se poi ci mettiamo anche le offerte come quella di oggi, conviene ancora di più.

Infatti da oggi potrete trovare in offerta su Amazon il monitor da gaming BenQ Mobiuz EX240N da 23,8'' a soli 159,99€, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino e un risparmio per voi di circa 30,00€.

Monitor Gaming BenQ Mobiuz EX240N: un monitor per giocare

Abbiamo di fronte un prodotto con uno schermo da 24 pollici, un monitor da gaming VA con frequenza di aggiornamento a 165Hz di 1ms, una risoluzione 1920x1080 FHD e AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido. L'immagine è di qualità grazie alle tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ, che la ottimizzano per una giocabilità migliorata.

Questo Monitor Gaming BenQ Mobiuz EX240N da 23,8'' possiede anche un suono dinamico con due altoparlanti da 2,5W. Per connetterlo al vostro PC o console, potrete utilizzare DisplayPort o HDMI, e possiede la compatibilità a 120Hz con PS5 e Xbox Series X.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.