Monitor Gaming ASUS VP249QGR: disponibile un'OFFERTA BOMBA su Amazon

L'esigenza dei videogiocatori è sempre stata molto alta, ma soprattutto negli ultimi tempi ha raggiunto livelli incredibili. Come biasimare la categoria, dopotutto, se le prestazioni elevate sono indispensabili per ottenere il meglio dall'esperienza, o anche del risultato, nel caso di chi gioca nel professionismo? Ebbene, aziende come ASUS si sono sempre impegnate per fornire ai giocatori - e non solo - il massimo dai loro prodotti, ed ora avrete l'occasione su Amazon di aggiudicarvi un monitor di tutto rispetto, in offerta.

Infatti da oggi in offerta su Amazon potrete acquistare il monitor da Gaming ASUS VP249QGR a soli 159,99€, con uno sconto del 25% sul totale e un risparmio per il vostro portafoglio di oltre 52,00€!

Monitor Gaming ASUS VP249QGR: il vostro monitor

Si tratta di un prodotto con display da 23,8 pollici con pannello angolare IPS 178°, con risoluzione massima di 920 x 1080 Pixel. Possiede una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz con tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync ) per eliminare la traccia e garantire una riproduzione video nitida e chiara, oltre alla tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) che consente un tempo di risposta di 1 ms eliminando immagini fantasma e lacerazioni, per immagini nitide con fps elevati.

Questo monitor da Gaming ASUS VP249QGR è ottimale anche per giocare su console con la sua Uscita Full HD (1920 X 1080) a 120 Hz su PS5 e Xbox Series X|S. Potrete scegliere di collegarlo ai vostri dispositivi in diversi modi, come DisplayPort, HDMI e porte D-sub.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.