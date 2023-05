Monitor gaming AOC FHD 27" in offerta a 115€ su Amazon

AOC 27B2AM è un ottimo monitor da gaming con pannello VA da 27 pollici dotato di risoluzione FullHD, ideale per la realizzazione di configurazioni multi-monitor. In queste ore lo puoi acquistare in offerta su Amazon al prezzo di 115,89 euro, grazie allo sconto del 16% rispetto al prezzo consigliato di 137 euro. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite e consegna entro 48 ore per tutti gli abbonati a Prime.

Monitor gaming AOC 27B2AM in offerta su Amazon

Il monitor AOC 27B2AM rientra tra i prodotti appartenenti alla linea AOC Basic-line del produttore numero uno al mondo di monitor da gaming. Sfoggia un design elegante e ultrasottile, con un ampio pannella VA FullHD da 27 pollici in grado di restituire colori particolarmente brillanti. Uno dei suoi principali punti di forza è il supporto di montaggio VESA e il design senza bordi sui tre lati, due caratteristiche che lo rendono un'opzione ideale per realizzare configurazioni multi-monitor.

Un ulteriore punto di forza del monitor da gaming AOC ha per oggetto la dotazione delle tecnologie FlickerFree e LowBlue. La prima va a diminuire in maniera sensibile il livello di sfarfallio delle immagini, così da permetterti interminabili sessioni di gioco senza dover combattere l'affaticamento e la stanchezza della vista. La modalità Low Blue Light blocca invece le dannose onde di luce blu corte, senza per questo modificare il colore del display.

Aggiungi ora al carrello il monitor gaming AOC 27B2AM per risparmiare 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Se hai l'abbonamento a Prime, per te la consegna è gratuita.

