Monitor gaming Acer Nitro KG241YAbii: su Amazon in offerta a SOLI 99,99 EURO!

Avere un monitor performante è praticamente indispensabile nell'era moderna. Questo perché i monitor, grazie alla loro natura, sono un prodotto tecnologico versatile e possono essere sfruttati in tutti i modi (dal classico lavoro al PC, al gaming, per collegarci dispositivi, al resto): averne uno di livello è quindi praticamente obbligatorio. Spesso però è anche necessario scendere a compromessi in base alle esigenze o ai prezzi, ed Acer è una delle aziende che lo fa meglio, oltre ad essere leader nel campo della tecnologia del PC. Oggi su Amazon viene proposti in offerta il suo monitor Acer Nitro KG241YAbii da 24''.

Se siete alla ricerca di un prodotto simile, potreste avere una buona occasione, dato che da oggi su Amazon potrete acquistare in offerta il monitor Acer Nitro KG241YAbii da 24'' a soli 99,99€, con uno sconto del 33% che equivale a 50,00€.

Monitor Acer Nitro KG241YAbii da 24'': il giusto compromesso

Si tratta di un monitor versatile ed essenziale, che potrete non solo posizionare sulla vostra scrivania, ma anche appenderlo al muro con i supporti di montaggio VESA. Grazie a questo modello potrete vivere l'emozione di una perfetta esperienza di gioco con l'AMD FreeSync, e lo screen tearing.

Inoltre questo monitor da gaming Acer Nitro KG241YAbii possiede una velocità di aggiornamento fino a 75 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (VRB), che consentono di aggiornare rapidamente le immagini, rendendo le sessioni di gioco piacevoli e senza interruzioni.

