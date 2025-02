Monitor FHD da 24,5 pollici MSI PRO MP252: tutto il giorno senza fatica

Lavori al computer tutto il giorno o comunque lo usi spesso e quindi hai bisogno di un monitor che abbia un'ottima visione e una bassa emissione di luce blu? Allora dai un'occhiata a questa fantastica occasione che ha scovato su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il monitor FHD da 24,5 pollici MSI PRO MP252 a soli 89,99 euro, invece che 99,99 euro.

Già il prezzo di listino non era altissimo ma con questo sconto del 10% è da prendere a occhi chiusi, senza pensarci un attimo di più. Potrai stare davanti a questo fantastico schermo per tutto il tempo che vuoi senza affaticare la vista.

MSI PRO MP252: il monitor FHD dall'ottima visione

Sicuramente la caratteristica principale del monitor MSI PRO MP252 è la tecnologia Less Blue Light certificata che filtra la luce blu garantendo un minore affaticamento visivo. Ha però un'ottima risoluzione FHD 1920 x 1080 p con una frequenza di aggiornamento velocissima a 100 Hz che garantisce immagini perfette. E gode di altoparlanti integrati potenti e precisi.

I colori sono sempre vividi e la qualità delle immagini eccellente. Grazie a una luminosità da 300 nit e a un rapporto di contrasto di 1300:1 potrai goderti film e giochi per un'esperienza eccezionale. Ha un design con cornice incredibilmente sottile su tre lati e 24,5 pollici che lo rendono quindi abbastanza grande senza occupare un eccessivo spazio. Inoltre è dotato di staffe VESA che ti permettono di montarlo a parete o su un braccio. Potrai avvalerti delle porte HDMI e DisplayPort per collegare il computer.

Una grandissima promozione da non perdere assolutamente. Dunque prima che l'offerta scada e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo monitor FHD da 24,5 pollici MSI PRO MP252 a soli 89,99 euro, invece che 99,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

