Monitor e Smart TV in un solo prodotto? Risolve Samsung con questa offerta!

Monitor e Smart TV sono spesso molto cari dal punto di vista del costo, e acquistare i due prodotti per molti può significare una spesa troppo grande. E se volessi acquistare entrambi i prodotti in un colpo solo? Lo puoi fare acquistandone solo uno, come il Monitor con piattaforma Smart TV di Samsung di cui vi parliamo!

Infatti da oggi potrai acquistare in offerta su Amazon il Samsung Smart Monitor M5 S27CM502 da 27 pollici a soli 179,90€, con uno sconto del 5% che toglierà anche 10€ dal prezzo totale.

Due servizi, un solo prodotto

Si tratta di un Monitor con Smart Hub, con servizio di streaming multimediale OTT integrato: grazie a questo gioiellino potrai accedere alla vasta raccolta di app per Smart TV più famosa, tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney +, e la cosa belle è che dispone di telecomando, e non ha bisogno di un collegamento del PC.

Se vorrai però, potrai collegare il tuo PC, telefono cellulare o la console di gioco allo Smart Monitor tramite HDMI, Bluetooth o Airplay. Se approfitterai dell'offerta per questo Samsung Smart Monitor M5 S27CM502 potrai gustarti tutti i tuoi contenuti preferiti con HDR10, con una qualità visiva eccellente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.