Monitor da gioco BenQ 165 Hz ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Il monitor da gioco BenQ MOBIUZ EX2510S da 24,5 pollici è l’ideale per portare il tuo gioco ad un livello superiore. Gode della tecnologia AMD FreeSync ed ha una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto incredibile a soli 179,00 € invece di 279,00 €. Il suo display offre colori e immagini più realistiche e AMD FreeSync sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con la frequenza dei fotogrammi della scheda grafica per ridurre o eliminare notevolmente il lag durante il gioco e la riproduzione video.

Le tecnologie HDR10 e HDRi di BenQ aiutano a far risaltare i dettagli delle aree scure e luminose, mantenendo la qualità complessiva dell'immagine. Una frequenza di aggiornamento di 165 Hz indica che il display viene aggiornato 165 volte al secondo, il che si traduce in un'azione più fluida. Inoltre, il BenQ MOBIUZ EX2510S ha una risoluzione nativa di 1920 x 1080, è dotato di tecnologia In-Plane Switching (IPS), è in grado di visualizzare 16,7 milioni di colori, ha un formato widescreen 16:9, un rapporto di contrasto statico di 1000:1, 400 cd/m2 di luminosità, 89 ppi e un tempo di risposta di 2 millisecondi.

Sarai in grado di sfruttare il monitor praticamente da qualsiasi angolazione grazie agli ampi angoli di visione di 178 gradi sia sul piano orizzontale che su quello verticale. Questo monitor è dotato di un’ingresso per le cuffie da 3,5 mm, oltre a due altoparlanti da 2,5 W, due porte HDMI 2.0 e un ingresso DisplayPort 1.2. Un sensore separato monitora i livelli di luce ambientale attorno a te, li analizza e quindi regola le immagini HDR sullo schermo per una presentazione ottimale. Il livello di intensità può essere aumentato personalizzando le prestazioni del colore, il contrasto dei dettagli e la nitidezza dell'immagine.

Il software Vivid Colors HDRi migliora la saturazione del colore offrendoti un'esperienza visiva più intensa. Inoltre, l'EX2510S vanta un DSP (Digital Signal Processor) con tre diverse impostazioni audio che possono essere configurate dall'utente. Approfitta subito dello sconto del 36 %, beneficiando della spedizione gratuita se ti abboni a Prime.

