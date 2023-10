Monitor da gaming Samsung per VERI PRO: sconto ENORME

I monitor Samsung sono dispositivi visuali progettati per una varietà di usi, dai monitor per computer ai televisori. Oggi Amazon mette in sconto del 36% un monitor da gaming di Samsung per un pezzo finale di 286,64€.

Il monitor da gaming di Samsung è eccezionale: sconto grosso!

Il monitor Samsung Odyssey G5 è una potente soluzione per i giocatori esigenti. Con un ampio schermo da 27 pollici, offre una risoluzione eccezionale di 2560x1440 pixel (WQHD) su un pannello IPS per colori vividi e dettagli nitidi. La sua eccezionale proporzione di 16:9 e il supporto HDR 10 assicurano un'esperienza visiva straordinaria.

La caratteristica distintiva di questo monitor è il refresh rate di 165 Hz e il tempo di risposta rapidissimo di 1 ms (GtG), che assicurano una grafica fluida e reattiva durante il gioco. Inoltre, il monitor è dotato di tecnologie FreeSync Premium e G-Sync per eliminare l'effetto screen tearing e migliorare l'esperienza di gioco.

Le opzioni di connettività includono una porta HDMI e una DisplayPort, mentre l'ingresso audio consente l'uso di altoparlanti esterni o cuffie. Il supporto regolabile in altezza (HAS) e la funzione di rotazione (pivot) consentono una flessibilità nell'orientamento dello schermo.

In sintesi, il monitor Samsung Odyssey G5 offre un'esperienza di gioco di alta qualità con prestazioni eccezionali e una qualità visiva superiore, rendendolo ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano il massimo delle prestazioni.

L'offerta di oggi presente su Amazon prevede uno sconto del 36% sul monitor da gaming di Samsung per un costo finale di 286,64€.

