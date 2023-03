Monitor da gaming Philips Momentum da 27 pollici in offerta incredibile su Amazon

Il Philips 27M1N3200VA è uno dei monitor da gioco della linea Philips Momentum 3000 che offre un punto di ingresso conveniente nel mondo dei giochi ad alta definizione (HD). In un mercato in cui molte persone investono in schede grafiche di fascia alta per eseguire giochi in piena alta definizione (FHD), Philips ha deciso di rilasciare una serie di monitor da gioco a 1080p con la qualità costruttiva di alto livello, tempi di risposta rapidi e frequenze di aggiornamento adatte ai giochi. Questo monitor da 27 pollici sembra essere un'ottima opzione per chi vuole un'esperienza di gioco di alta qualità senza dover spendere una fortuna. Acquistalo su Amazon a soli 209,90€ invece di 335,90€.

Il Philips 27M1N3200VA è facile da installare e da utilizzare. La confezione è realizzata quasi interamente in cartone, rendendola più ecologica rispetto alle scatole in polistirolo o schiuma non riciclabile. Le istruzioni in stile opuscolo sono di gran lunga preferibili a un CD e il monitor viene fornito con tutto il necessario per il suo utilizzo, inclusi i cavi.

L'estetica di gioco del Philips 27M1N3200VA è molto attraente, con un design semplice ma elegante. La base sembra un'astronave extraterrestre degli anni '80 e il supporto in metallo è il perfetto complemento angolare. Il monitor ha una cornice inferiore che avvolge il resto del display, il che lo rende facile da integrare nella configurazione esistente senza dover cambiare la combinazione di colori o installare un nuovo software di illuminazione.

Il Philips 27M1N3200VA è facile da assemblare e da regolare, grazie al collegamento senza attrezzi alla base del monitor e al supporto a clip tra il supporto e lo schermo. Il peso di 3,8 kg di questo monitor da 27 pollici prima dell'aggiunta del supporto è un enorme vantaggio rispetto ad altri modelli del mercato.

Nel complesso, il Philips 27M1N3200VA è un'ottima scelta per chi vuole un monitor da gioco ad alta definizione a un prezzo accessibile. L'estetica di gioco attraente e la facile installazione e regolazione lo rendono un'opzione appetibile per molti utenti. Tuttavia, per chi cerca una risoluzione superiore, potrebbe essere necessario considerare un altro modello. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

