Monitor da gaming Philips Evnia in SUPER OFFERTA col Black Friday!

Il Black Friday è sempre uno dei momenti migliori dell'anno per effettuare acquisti importanti, soprattutto nel campo della tecnologia. Ebbene, anche quest'anno ci sono ghiotte occasioni, come quella per questo incredibile Monitor da Gaming di Philips! Che è disponibile ad un prezzo ancora più basso dei recenti sconti!

Infatti da oggi in offerta su Amazon potrai acquistare il Monitor da Gaming Philips Evnia da 25 pollici a soli 149€, con uno sconto del 25% sul prezzo più basso recente, ovvero un risparmio totale di 70€ sul prezzo di listino!

Un monitor perfetto per te!

Si tratta come già detto di un Monitor da 25 pollici pensato per i giocatori, compatibile sia con il PC, sia con le console da gioco. Si tratta di un monitor VA FHD con risoluzione 1920x1080, 240 Hz di frequenza di aggiornamento e meno di un millisecondo di tempo di risposta!

Il Monitor da Gaming Philips Evnia è anche regolabile ergonomicamente, potrai quindi adattarlo alle tue esigenze. Se vorrai anche fissarlo su parete, sappi che dispone anche della piena compatibilità Vesa per i vari supporti metallici.

