Monitor da gaming Philips Evnia 24" al minimo storico per il Cyber Monday (119€)

Il monitor da gaming Philips Evnia da 24 pollici si trova al minimo storico in occasione del Cyber Monday, l'ultimo giorno di offerte di questo lunghissimo Black Friday 2023. L'articolo è venduto e spedito da Amazon e può essere reso gratuitamente fino al 31 gennaio del prossimo anno. Ecco il link all'offerta.

Questo monitor da gaming Philips Evnia è un prodotto ideale per chi è abituato a giocare a titoli per PC impegnativi. Disponibile anche il display virtuale senza cornice grazie alla tecnologia Ultra Wide-Color, che va a migliorare l'esperienza visiva immersiva in modo esponenziale.

Monitor da gaming Philips Evnia al prezzo più basso di sempre su Amazon per il Cyber Monday

Il modello in offerta è il Philips Evnia 3000 da 23,8 pollici, con risoluzione Full HD (1.920 x 1080), refresh rate a 165 Hz e tempo di rispota di 1 ms, per un'esperienza di gioco ultra-fluida. Lato connettività troviamo 2 porte HDMI 2.0 e Display Port 1.2.

Grazie al tempo di risposta pari a 1 ms, il monitor di Philips elimina le eventuali sfocature, offrendo immagini più precise e nitide. Questo a tutto vantaggio in primis dell'esperienza del gioco e in secondo luogo della qualità dell'immagine trasmessa.

Un ulteriore punto di forza dell'Evnia 3000 è la tecnologia proprietaria SmartContrast, per dettagli in tonalità nero ancora più intensi. Tutto questo può essere attivato servendosi della modalità Economica, che riduce il consumo energetico del monitor.

Puoi acquistare il monitor da gaming Philips Evnia da 24 pollici in offerta a 119€ su questa pagina, così da risparmiare 50€ sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

