Monitor da gaming MSI Optix a prezzo WOW su Amazon

Il monitor da gaming MSI Optix restituisce un tempo di risposta rapidissimo, oltre a ottimizzare in automatico sia la luminosità che i colori dello schermo. Immagini ancora più definite grazie al supporto all'HDR 400 e all'ampia gamma di colori di cui dispone il monitor di MSI, oggi in offerta su Amazon a 309,99 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 349,99 euro. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se hai l'abbonamento a Prime benefici anche della spedizione gratuita.

Monitor MSI Optix in sconto di 40 euro su Amazon

Il tempo di risposta GTC di 1 ms del monitor da gaming MSI Optix G251PF ti permette di ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli altri tuoi avversari. Una velocità del gameplay confermata anche dalla fluidità offerta dalla NVIDIA G-Sync, l'innovativa tecnologia che garantisce un'esperienza di gioco superiore.

Sempre a proposito di velocità, il display Rapid IPS aiuta anche a ridurre le sfocature in maniera drastica: questo ti aiuterà ad avere un'immagine di gioco chiara, così da prendere le giuste decisioni nei momenti più cruciali della partita, scelte che determineranno il tuo destino nella competizione con gli altri avversari di gioco.

L'altro punto di forza di cui può vantarsi il monitor Optix di MSI è la frequenza di aggiornamento di 165 Hz, che unita al tempo di risposta di 1ms garantisce un chiaro vantaggio nei giochi di sport, strategia in tempo reale e sparatutto.

Portati avanti alla concorrenza adesso: aggiungi al carrello il monitor da gaming MSI Optix per beneficiare di uno sconto immediato di 40 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

