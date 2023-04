Monitor da gaming LG27GP850 da 27 pollici può essere tuo ad un prezzo speciale su Amazon

LG ha presentato il 27GP850, un monitor da gioco Nano IPS da 27 pollici che sostituisce il 27GL850. LG ha migliorato in modo significativo il modello precedente, il 27GN850, per recuperare la posizione di monitor più performante in questa categoria. Sebbene l'LG 27GP850 abbia la stessa risoluzione di 2560x1440 e copra lo stesso 98% dello spazio colore DCI-P3 del suo predecessore, ci sono altre tre caratteristiche chiave che distinguono questo monitor. Acquistalo su Amazon a soli 399,99€ invece di 479,00€.

Per cominciare, la frequenza di aggiornamento dichiarata è di 165 Hz, con un overclock fino a 180 Hz, rispetto ai 144 Hz del suo predecessore. In secondo luogo, l'overdrive di LG è stato ottimizzato per aumentare le prestazioni e ridurre l'overshoot. Infine, l'LG 27GP850 è il primo display Nano IPS dell'azienda con funzionalità di backlight completa.

Il monitor ha un aspetto snello e un'ampia gamma di regolazioni in altezza, che lo rendono adatto alle esigenze ergonomiche della maggior parte degli utenti. Le interfacce posteriori, che comprendono una DisplayPort, due connessioni HDMI e una coppia di porte USB, sono facilmente accessibili e semplici da usare. L'OSD è semplice da usare e i controlli ad accesso rapido forniscono opzioni.

LG ha quattro impostazioni di overdrive per le prestazioni del pannello. Il tempo di reazione medio di un pannello nativo è di circa 7,8 ms. LG è riuscita a migliorare drasticamente le prestazioni in modalità Normal, portandole a 6,5 ms, mentre i nuovi e più rigorosi processi di test hanno permesso di ottenere un eccezionale tempo di reazione medio di 4,65 ms in modalità Rapid, consentendo una conformità alla frequenza di aggiornamento dell'82% a 180 Hz. L'opzione Faster punta a un tempo di reazione di 1 ms.

Complessivamente, LG mantiene un tempo di reazione medio di 4,5-4,8 ms per tutte le frequenze di aggiornamento, con un solido tasso di ghosting inverso ad alte frequenze di aggiornamento, rendendo improbabile che i consumatori assistano a vivaci scie fantasma pur godendo di tempi di risposta incredibilmente veloci. Approfitta ora dello sconto del 16% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

