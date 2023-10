Monitor da gaming ASUS da 27" al minimo storico su Amazon (147€)

L'ASUS VY279HE è un monitor da gaming in tecnologia IPS che misura 27 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate a 75 Hz. Integra la funzionalità AMD FreeSync, per offrire immagini fluide indipendentemente dal frame rate, insieme alla tecnologia Eye Care Plus, che garantisce una visione confortevole a tutte le ore del giorno. Oggi su Amazon è in offerta a 147,50 euro invece di 209,99 euro: è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Inoltre l'articolo è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita e ultra rapida per i clienti Prime.

Monitor da gaming ASUS da 27 pollici in offerta a 147 euro su Amazon

Con il monitor VY279HE di ASUS puoi nutrire la tua passione per il gaming tutti i giorni, godendo di immagini luminose e fluide. Il tempo di risposta delle immagini in movimento è di appena 1 ms, che unito alla frequenza di aggiornamento di 75 Hz aiuta a diminuire in modo sensibile le classiche sfocature e sbavature da movimento. Questo fa sì che sia un pannello ideale per i giochi che richiedono reazioni rapide da parte degli utenti. In più la tecnologia Adaptive-Sync/Free Sync rende il gameplay più fluido.

L'altro fiore all'occhiello di questo monitor è la tecnologia proprietaria Flicker-Free certificata TÜV Rheinland, che va a ridurre lo sfarfallio del display per un'esperienza di visione ancora più confortevole. Grazie a questa funzionalità anche gli utenti che affrontano le sessioni di gaming più lunghe non affaticheranno più la vista.

Approfitta ora dell'ultima offerta di Amazon sul monitor da gaming ASUS da 27 pollici, così da risparmiare oltre 60 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. Consegna gratuita per gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.