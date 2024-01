Monitor da 27" IPS 4K Philips a soli 249€ su Amazon (OFFERTA A TEMPO)

Il monitor da 27" IPS 4K di Philips è protagonista di una delle migliori offerte a tempo di quest'oggi di casa Amazon. Il prezzo di vendita è di 249€ anziché 294,25€, per effetto dello sconto del 15% che permette un risparmio finale di circa 44€ rispetto al prezzo iniziale. Ecco il link all’offerta.

Tra i principali punti di forza del monitor firmato Philips si annoverano il display 4K Ultra HD e il supporto alla tecnologia Flicker-Free.

Monitor da 27 pollici IPS 4K di Philips in offerta a tempo su Amazon

Il fiore all'occhiello del monitor LCD Ultra HD 4K di Philips è la qualità dell'immagine. Quanto riprodotto sullo schermo presenta la medesima nitidezza e visione realistica indipendentemente da dove lo si guardi.

Altro punto importante è che le immagini non presentano alcun tipo di sfarfallio. Ciò fa sì che gli utenti possano restare più a lungo davanti allo schermo del monitor, senza preoccuparsi per l'affaticamento degli occhi.

A tutto questo si aggiunge la scelta di ridurre in maniera drastica le cornici ai bordi dello schermo, al fine di aumentare la superficie di visione. Di conseguenza, il monitor in promo su Amazon rappresenta un'ottima soluzione per configurazioni con display affiancati o multipli, come nel caso di giochi e software di grafica.

Il monitor Philips IPS 4K da 27 pollici è in offerta a soli 249€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi gli abbonati a Prime godono sia delle spese di spedizione gratuite che della consegna ultra rapida.

