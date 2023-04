Monitor da 24" LG per ufficio e gaming in sconto di 60€ su Amazon

In queste ore il monitor LG da 24 pollici 24ML600S è in offerta su Amazon a 119,99 euro, rispetto a un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 179 euro. Ideale per un uso di ufficio, il pannello IPS Full HD con frequenza di aggiornamento pari a 75 Hz è in grado di offrire un'esperienza di visione più che godibile anche durante le sessioni di gaming. Nell'offerta di questa mattina c'è incluso inoltre uno sconto del 33% sull'abbonamento Xbox Game Pass per PC. Riceverai il coupon per riscattare lo sconto via email una volta completato l'ordine.

Monitor da 24" LG in sconto del 33% su Amazon

Lo schermo del monitor LG è un IPS con risoluzione Full HD (1920x1080), dotato di speaker integrati 10W 2.0 e tecnologia AMD FreeSync, con una frequenza di aggiornamento pari a 75 Hz e 1ms MBR. Progettato principalmente per essere un alleato perfetto per compiti di ufficio, è in grado di offrire ottime performance anche in ambito gaming. Sfruttando la tecnologia AmD Radeon FreeSync ottieni una fluidità di movimento maggiore in qualsiasi contesto, anche quando le azioni di gioco si fanno più concitate. Sempre a proposito di gaming, il monitor restituisce un tempo di risposta di 1 ms MBR, per un'azione di gioco fluida in ogni momento.

Non dimenticare infine che l'acquisto del monitor 24ML600S di LG ti permette di ottenere uno sconto del 33% sull'abbonamento Xbox Game Pass per PC, grazie al quale giochi ai nuovi titoli il giorno stesso della loro uscita e a centinaia di altri titoli insieme ad amici e parenti.

Aggiungi al carrello ora il monitor da 24" di LG per risparmiare 60 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

