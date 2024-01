Monitor Curvo Samsung da 27" per gamer torna al MINIMO STORICO su Amazon (159€)

Il monitor curvo Samsung da 27 pollici, con pannello VA e tecnologia avanzata per una sensibile riduzione dell'affaticamento degli occhi, è in offerta a tempo su Amazon a 159,90 euro, il prezzo più basso per questo dispositivo. In genere, è in vendita a circa 177 euro, quindi grazie a questa promo risparmi poco più di 17 euro. Ecco il link all'offerta.

Con il Samsung Monitor CR50 è possibile aumentare la propria concentrazione sia nel lavoro che nel gioco, grazie all'effetto avvolgente dello schermo curvo. E proprio grazie alla curvatura, si ottiene una considerevole riduzione dell'affaticamento oculare.

Monitor Curvo Samsung da 27 pollici al minimo storico su Amazon

Sono diversi i vantaggi che l'utilizzo del monitor curvo CR50 di Samsung offre agli appassionati di gaming. A partire dal supporto della tecnologia AMD Radeon FreeSync, che mantiene sincronizzate la frequenza di aggiornamento del monitor e della scheda grafica, in modo da restituire immagini con stuttering e tearing ridotti.

È inoltre disponibile una Modalità Gioco dedicata, con impostazioni di colore e contrasto delle immagini pensate appositamente per aiutare i gamer a visualizzare le scene in maniera più chiara e trovare più agevolmente i nemici. Da segnalare anche la frequenza di aggiornamento di 75 Hz, grazie alla quale si può contare su un'esperienza d'intrattenimento senza fastidiosi lag.

La disponibilità del prodotto è immediata. Ordinandolo entra la mezzanotte di oggi, la consegna è previsto entro massimo 48 ore.

Monitor Curvo Serie CR50 da 27" pollici di Samsung è in offerta a 159,90 euro, il suo minimo storico. Per tutti gli abbonati Prime le spese di spedizione sono gratuite.

