Monitor curvo Samsung da 27" in offerta a 119€: comfort e tecnologia

Un monitor che combina tecnologia avanzata e comfort visivo, ora disponibile a un prezzo scontato, è un’occasione da non perdere. Il Samsung Monitor CR50, con il suo design curvo e le funzionalità all’avanguardia, è ora in offerta su Amazon a soli 119,90 €, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 144,94 €.

Con il suo schermo curvo da 27 pollici e una risoluzione Full HD (1920x1080), questo monitor è progettato per offrire un’esperienza visiva immersiva. La curvatura 1800R del pannello VA non è solo un dettaglio estetico, ma una scelta funzionale che aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi, rendendolo ideale per lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento. A completare il quadro, le tecnologie Flicker Free ed Eye Saver Mode proteggono ulteriormente la vista, eliminando lo sfarfallio e filtrando la luce blu dannosa.

Monitor curvo Samsung: per il gaming fluido

Gli appassionati di gaming troveranno interessanti le funzionalità dedicate come il supporto per AMD FreeSync e la modalità Game Mode, che ottimizzano la fluidità e i colori durante il gioco. Ha un refresh rate di 60 Hz e un tempo di risposta di soli 4 ms e duqnue resta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile e performante.

Dal punto di vista della connettività, il Samsung CR50 non delude. Dispone di una porta HDMI, una D-Sub e un ingresso audio, garantendo la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. Il design, con la sua colorazione Dark Blue Gray, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia esso domestico o professionale. Inoltre, le dimensioni compatte (27,26 x 61,66 x 47,74 cm) e il peso contenuto di 4,3 kg facilitano il posizionamento su qualsiasi scrivania.

Questa offerta rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera aggiornare la propria postazione senza spendere una fortuna. Con il suo mix di tecnologia, comfort e prezzo competitivo, il Samsung CR50 si posiziona come una delle scelte migliori nella sua categoria. Non aspettare troppo: approfitta subito di questa offerta su Amazon e porta a casa un monitor che unisce qualità e convenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.