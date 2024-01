Monitor curvo per PC da 27" a soli 119,99€ su Amazon (MINIMO STORICO)

Su Amazon è disponibile una nuova offerta a tempo su un monitor curvo per PC da 27". Si tratta del dispositivo del marchio KOORUI, in vendita a 119,99 euro (minimo storico) invece di 129,98 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni). Ecco il link all'offerta.

Il monitor curvo dell'azienda specializzata KOORUI è tra i migliori prodotti della categoria nella fascia di prezzo a cui viene venduto. Oltre al design originale, vanta diverse caratteristiche interessanti come l'elevata qualità visiva grazie allo schermo VA, la visualizzazione panoramica e la possibilità di inclinarsi di 15 gradi all'indietro e 5 gradi in avanti per una visione migliore.

L'acquisto del monitor curvo KOORUI consente di ottenere a un prezzo ultra-vantaggioso un ottimo monitor con schermo VA da 27 pollici, per una risoluzione Full HD e un refresh rate a 75 Hz. Grazie poi al design curvo, gli utenti migliorano la propria concentrazione sia durante le ore di lavoro che nelle lunghe sessioni di gaming.

A questo proposito, i giocatori possono beneficiare di un'esperienza profonda e coinvolgente, proprio perché le immagini riprodotte sullo schermo sembrano quasi avvolgere le persone sedute di fronte. Inoltre integra una protezione avanzata contro i danni causati dall'emissione di luce blu, in modo da ridurre l'affaticamento della vista quando si sta seduti a lungo davanti al monitor.

Il Monitor curvo da 27 pollici KOORUI è in offerta a soli 119,99€ su amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, dunque tutti gli utenti che hanno una sottoscrizione a Prime attiva beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

