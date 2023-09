Monitor Curvo MSI PRO in GRANDE OFFERTA col 16% in meno

Il monitor curvo ha sempre fatto valere il suo fascino da quando è stato ideato, ma soprattutto ha saputo rendere la vita molto più facile nell'ambito lavorativo, e allo stesso tempo piacevole da quello dell'intrattenimento. Da oggi puoi entrare anche tu a far parte della "squadra!, con questo modello di MSI da oggi in offerta su Amazon!

Da oggi puoi infatti acquistare su Amaozn in offerta il monitor curvo MSI PRO UWQHD da 34 pollici a soli 337,45€, con uno sconto ottimo del 16% sul totale, che ti farà risparmiare oltre 60€!

Passa al curvo con l'offerta!

Con questo monitor curvo potrai allargare i tuoi orizzonti e goderti ogni dettaglio! Dalla sua ha un display ad alta frequenza di aggiornamento che ti offrirà una migliore esperienza visiva. La frequenza di questo prodotto è di 100Hz, mentre la risoluzione massima è di 3440 x 1440 pixel.

Come già detto la curvatura 1500R sarà una manna dal cielo sia per il tuo lavoro, sia per il divertimento (che sia su PC o su Console). Grazie alla tecnologia MSI Anti-Flicker inserita in questo monitor curvo MSI PRO UWQHD, gli occhi saranno protetti e meno affaticati, cosa da non sottovalutare.

