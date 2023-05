Lo potresti abbinare al MateStation S di Huawei, ma anche ad un Mac Mini o al tuo notebook che porti sempre con te, anche fuori casa. Il PRO MP242C di MSI è un monitor curvo da 23,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) e frequenza d'aggiornamento di 75Hz, e oggi costa solo 99,99€ grazie allo sconto Amazon del 23%. Il costo della spedizione, poi, è completamente azzerato per tutti gli abbonati a Prime.

Monitor curvo FHD MSI ad un prezzo strepitoso: solo 99,99€

Progettato per l'uso professionale e con una serie di funzionalità ad-hoc, il monitor curvo di MSI è perfetto per diverse applicazioni lavorative e non solo. La diagonale del pannello, come detto, è da 23,6 pollici con una risoluzione Full HD. La dimensione dello schermo e la risoluzione consentono di visualizzare immagini e testo nitidi e dettagliati.

Il monitor utilizza un pannello IPS (In-Plane Switching) che offre ampi angoli di visione e una riproduzione dei colori accurata. Questo significa che i colori rimangono coerenti e vivaci, anche quando si guarda lo schermo da angolazioni diverse. Il design è borderless su tre lati e ciò consente una visualizzazione più immersiva e può essere particolarmente utile quando si lavora con più monitor affiancati.

La periferica di MSI è dotata di diverse funzioni per la cura degli occhi, tra cui la tecnologia Flicker-Free che riduce l'affaticamento degli occhi causato dal tremolio dello schermo, e la tecnologia Less Blue Light che riduce l'emissione di luce blu dannosa per gli occhi.

In termini di connettività puoi contare sia sull'HDMI che sul VGA, che consentono di collegare facilmente dispositivi esterni. Da segnalare ci sono poi le modalità Picture-in-Picture (PIP) e Picture-by-Picture (PBP), per visualizzare contemporaneamente diverse sorgenti di input sullo schermo.

Infine, ti segnalo che con l'acquisto del monitor curvo MSI ottieni uno sconto immediato del 33% (riceverai un coupon) per l'acquisto di Xbox Game Pass per PC. Perché sì, questo monitor ha il suo perché anche in fatto di gaming.

