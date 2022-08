Monitor Asus da 27" con display IPS in offerta speciale su Amazon

Il monitor IPS di ASUS con Adaptive-Sync è perfetto per qualsiasi esigenza. Costruito con un pannello IPS (In-Plane Switching), offre colori vividi e ha un angolo di visione di 178°. Per gli utenti che vogliono utilizzarlo per il gaming, supporta la tecnologia Adaptive-Sync, che è compatibile con le schede grafiche NVIDIA e AMD. Acquistalo su Amazon a soli 157,00€ invece di 199,90€.

Presente anche una risoluzione Full HD da 1920 x 1080 px, una luminosità di 250 cd/m² valutazione, un rapporto di contrasto statico di 1000:1 e supporto per un massimo di 16,7 milioni di colori. Una volta collegato tramite HDMI o VGA, gli utenti possono inclinarlo in base alle proprie preferenze di visualizzazione o installare un supporto VESA secondo necessità.

La tecnologia Adaptive-Sync sincronizza la frequenza dei fotogrammi del display con l'uscita della frequenza dei fotogrammi della scheda grafica per ridurre lo strappo dello schermo, e le immagini fantasma per offrirti un'esperienza più fluida.

Si prega di notare che Adaptive-Sync può essere attivato solo entro il range di 48-75 Hz tramite HDMI. La tecnologia ASUS GamePlus include una varietà di utili funzioni sullo schermo come mirino, Timer, Contatore FPS e allineamento del display.

Le tecnologie ASUS SplendidPlus inoltre offrono agli utenti una varietà di modalità di visualizzazione ottimizzate per adattarsi al meglio ai tuoi contenuti. Queste modalità includono Lettura, Camera oscura, Scenario, Teatro, sRGB, Gioco, Vista notturna e Standard. La funzione ASUS Eye Care include il filtro luce blu e le tecnologie Flicker-free per ridurre l'affaticamento degli occhi e l'affaticamento per periodi di visualizzazione prolungati. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

