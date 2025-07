Monitor ASUS da 24 pollici ora a soli 89€: un AFFARE da non perdere

Oggi con una spesa davvero minima potrai portarti a casa un fantastico monitor da gaming per fare un upgrade spettacolare. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor ASUS da 24 pollici a soli 89 euro, invece che 129 euro.

Siamo quindi davanti uno sconto del 31% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 40 euro sul totale. È davvero un ottimo prezzo e soprattutto potrai goderti un fantastico schermo dalle prestazioni straordinarie. Possiede diverse tecnologie che eliminano le sfocature e i ritardi garantendo un coinvolgimento eccezionale. Fai presto però perché un'offerta del genere è destinata a durare poco.

Monitor ASUS da 24 pollici a prezzo shock

Inutile girarci intorno, è ovviamente il prezzo a rendere il monitor ASUS da 24 pollici uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi, ma non è l'unica cosa interessante. Come dicevamo siamo di fronte a uno schermo che garantisce un'ottima visione grazie ha una risoluzione FHD 1920 x 1080 p e una diagonale di circa 24 pollici con cornice super sottile su 3 lati.

Ha una bassissima emissione di luce blu per garantire il massimo comfort visivo e poter stare davanti allo schermo per tutto il tempo che vuoi. Grazie a tecnologie innovative è in grado di offrire colori molto reali e fedeli all'originale, senza sfocature e sfarfallii. Ha un tempo di risposta di appena 1 ms e una frequenza di aggiornamento che arriva a 120 Hz. Potrai avvalerti delle porte HDMI e VGA per collegare il tuo computer o le consolle di gioco.

Fai in fretta perché come dicevamo un'occasione così allettante è difficile che duri ancora a lungo. Perciò prima che sparisca fiondati su Amazon e acquista il tuo monitor ASUS da 24 pollici a soli 89 euro, invece che 129 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

