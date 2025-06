Monitor AOC Gaming da 24,5 pollici: prestazioni top a soli 149€

Se sei alla ricerca di un monitor da gaming capace di combinare prestazioni elevate e un prezzo accessibile, l’AOC Gaming 25G3ZM/BK potrebbe essere la scelta ideale. Questo modello da 24,5 pollici con risoluzione Full HD si distingue per le sue caratteristiche tecniche progettate per soddisfare anche i gamer più esigenti, e oggi è disponibile su Amazon a soli 149 euro, con uno sconto rispetto al prezzo originale.

Tempo di risposta azzerato

Il punto di forza di questo monitor risiede nella sua frequenza di aggiornamento di 240 Hz e nel tempo di risposta di 0,5 ms MPRT. Questi numeri si traducono in un’esperienza di gioco fluida e reattiva, perfetta per chi ama titoli competitivi come sparatutto o giochi di corse. Inoltre, la tecnologia FreeSync Premium elimina fastidiosi problemi come il tearing, garantendo una qualità visiva impeccabile.

Non solo prestazioni: il monitor AOC Gaming 25G3ZM/BK è progettato per lunghe sessioni di gioco grazie alle tecnologie flicker-free e Low Blue Mode, che riducono l’affaticamento visivo. La luminosità di 300 cd/m² e il rapporto di contrasto di 3000:1 assicurano immagini vivide e dettagliate, rendendo ogni scena di gioco ancora più immersiva.

Versatile e ora a un ottimo prezzo

Per quanto riguarda la connettività, il monitor offre una vasta gamma di opzioni, tra cui 2 porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2, un hub USB e un’uscita audio per cuffie da 3,5 mm. Questo lo rende compatibile con un’ampia varietà di dispositivi, dai PC alle console di gioco.

Gli utenti più esperti apprezzeranno le preimpostazioni dedicate a diversi generi di videogiochi e la possibilità di salvare configurazioni personalizzate. Con una garanzia di 3 anni e tutti i cavi inclusi nella confezione, l’AOC Gaming 25G3ZM/BK è pronto per essere utilizzato fin da subito.

Se vuoi migliorare la tua esperienza di gioco senza dover investire una fortuna, questo monitor AOC Gaming rappresenta un’opportunità imperdibile. Non lasciarti sfuggire questa offerta e scopri il piacere di giocare con una qualità visiva e prestazioni di livello superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.