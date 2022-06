Monitor Acer IPS FHD con frequenza a 165 Hz ad un prezzo incredibile su Amazon

Il monitor Acer della serie Nitro è uno dei display compatibile con la tecnologia FreeSync Premium e con una velocità di risposta di 0,5 ms, perfetto sia per l'ufficio che per il gaming. Puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo molto conveniente: solo 199,90€ invece di 286,40€.

La frequenza di aggiornamento è di 165 Hz in overclock e supporta anche l'HDR10, questa tecnologia favorisce una forte luminosità e dei colori molto accesi e vivaci. Inoltre, è dotato di funzioni come "flickerless" che sopprime lo sfarfallio sullo schermo, "BluelightShield" che riduce la luce blu e "low dimming" che regola la luminosità in base alla luminosità dell'ambiente.

Il pannello a cristalli liquidi è un sistema IPS non lucido, con una percentuale di colore sRGB del 98% e 16,7 milioni di colori, mentre la luminosità è di 250 cd / ㎡ con un rapporto di contrasto è 1.000: 1 (100 milioni: 1 su ACM ). Ottimo anche l'angolo di visione orizzontale/verticale che arriva fino a 178 gradi.

Lato tecnico troviamo un'interfaccia HDMI con 2 porte utilizzabili, una porta DisplayPort 1.2, jack per le cuffie e un altoparlante stereo integrato da 2 W. Il supporto supporta inclinazione da -5 a 20° e può ruotare a 360 gradi. Grazie allo standard VESA è compatibile anche per l'installazione di un mini PC. Le dimensioni esterne sono larghezza 612 mm, profondità 234 mm, altezza 400-520 mm, peso 5,95 kg.

Acquista ora questo prodotto su Amazon approfittando dello sconto del 30%, e se sei cliente Prime puoi usufruire della spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.