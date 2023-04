Monitor 27'' Philips 272V8LA: su Amazon disponibile con il 13% DI SCONTO

Nell'era moderna, che siate dei videogiocatori o no, avere a casa o in ufficio un monitor che funzioni al meglio è praticamente indispensabile, perché praticamente tutte le attività richiedono un certo tipo di qualità. Se ci mettiamo poi che si tratta di un tipo di prodotto tecnologico che grazie alla propria natura si può sfruttare in più modi, non è proprio possibile esimersi. Philips è una delle aziende che da sempre nel campo della tecnologia si è fatta sentire, e fa parte della squadra anche il suo monitor 272V8LA da 27''.

Se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon potrete acquistare il monitor Philips 272V8LA da 27'' a soli 139,90€, con uno sconto del 13% sul totale e circa 21,00€ risparmiati per voi.

Monitor Philips 272V8LA da 27'': basso prezzo, ottima fattura

Si tratta di un monitor da 27 pollici al LED, collegabile ai vostri dispositivi con porte VGA, DisplayPort e HDMI. La frequenza di aggiornamento è di 75 Hz, e possiede anche il Flicker Free e il Filtro per le Luci Blu.

Inoltre il Monitor Philips 272V8LA da 27'' possiede il pannello VA per angoli di visione ampi, cornici sottili per una superficie di visione adatta a display multipli, e anche una predisposizione VESA per poter montare all'occorrenza il vostro il monitor a muro.

