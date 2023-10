Monitor 27'' LG in OFFERTA a 199€ per tutti gli abbonati PRIME

Sono le ore decisive per le grandi offerte su Amazon, molte proprio grazie all'abbonamento Prime, e oggi hai tempo per aggiudicarti un Monitor 4K di LG con uno sconto esagerato di 50€, portando in casa o in ufficio la qualità indiscutibile e ormai famigerata del prodotti LG.

Ebbene, su Amazon oggi potrai acquistare in offerta il monitor LG 27UL500P da 27" a soli 199€ se disponi dell'abbonamento Prime, con un risparmio del 25% che corrisponde appunto a 50€.

LG ti porta il meglio della visione!

Si tratta di un monitor 4K da 27 pollici con risoluzione da 16:9, con Ultra HD, schermo anti riflesso e anti sfarfallio. Dispone inoltre di un tempo di risposta 5ms (GtG), dell'AMD FreeSync 60Hz, e del pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione.

Con questo monitor LG 27UL500P da 27" avrai poi a disposizione diverse modalità per sfruttarlo, come quella multitasking, lo screen split, e laq modalità lettore con luci blu diminuite. Potrai collegare questo monitor a tutti i tuoi dispositivi tramite le connessioni DisplayPort e HDMI, e tramite l'attacco VESA potrai anche appendere il monitor sulla parete.

