Mondly: 96% di sconto sul piano a vita con 41 lingue (offerta per il nuovo anno)

Mondly, famosa app di apprendimento delle lingue straniere, ha lanciato la sua offerta per il nuovo anno: 96% di sconto sul piano a vita, il cui prezzo crolla a 89,99 euro anziché 1.999,99 euro. È il richiesto un unico pagamento, questo significa che paghi una sola volta per avere accesso a tutti i corsi offerta dall'app per imparare fino a 41 lingue straniere. Ecco il link dell'offerta.

Dopo essere stata nominata App dell'Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, Mondly ha visto crescere la sua popolarità a dismisura, tanto da diventare l'app di riferimento per imparare una nuova lingua straniera. Tra le lingue che è possibile imparare ci sono anche inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, russo, giapponese, coreano, cinese e turco.

L'offerta per il nuovo anno di Mondly sul piano a vita

In occasione dell'arrivo del nuovo anno, Mondly ha scelto di scontare il piano a vita del 96%, offrendolo a 89,99 euro invece che 1.999,99 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre, anche più dei 99,99 euro richiesti fino a pochi giorni fa.

L'offerta è però a tempo limitato: terminerà alle 23:59 del 7 gennaio. Per approfittarne, collegati alla pagina dedica alla promozione di Capodanno, individua il riquadra 41 Lingue Accesso a vita, e fai clic su Compra Adesso.

Alla base del successo di Mondly l'unione di una solida scienza neurale e tecnologie all'avanguardia, che consentono di far parlare nuove lingue straniere in minor tempo rispetto ai corsi tradizionali in presenza. Un altro approccio rivoluzionario sta nel focalizzarsi sulle frasi e non sulle singole parole: questo permtte di memorizzare le parole più frequenti, formare frasi e prendere parte a conversazioni fin da subito.

Cogli al volo l'opportunità di Mondly per acquistare la licenza a vita al prezzo più basso di sempre.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.