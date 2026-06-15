Mondiali di calcio, le partite di oggi lunedì 15 giugno su DAZN

Inizia una nuova settimana per i Mondiali di calcio in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi, lunedì 15 giugno, debutteranno le squadre dei gruppi G e H, tra cui una delle principali favorite per la vittoria finale: la Spagna.
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Le partite del 15 giugno dei Mondiali di calcio 2026
Il match pomeridiano sarà Spagna-Capo Verde, il cui calcio d’inizio è fissato per le ore 18. Le Furie Rosse dovrebbero avere vita facile contro la Nazionale del Paese capoverdiano, al suo esordio assoluto nella Coppa del mondo. La sfida, valida per la prima giornata del gruppo H, si terrà allo stadio di Atlanta, la città più importante della Georgia.
L’incontro successivo vedrà il Belgio sfidare l’Egitto. Anche in questo caso la compagine europea vanta i favori del pronostico: appuntamento alle ore 21, con il match del gruppo G che si disputerà allo stadio di Seattle, nello stato di Washington.
A mezzanotte, allo stadio di Miami, giocheranno contro Arabia Saudita e Uruguay, partita valida per la prima giornata del gruppo H. Nonostante gli addetti ai lavori non diano troppe possibilità alla squadra araba, “i figli del deserto” potrebbero piazzare l’ennesima sorpresa di questo inizio di Mondiali.
Infine, alle 3 di notte ci sarà il debutto iridato dell’Iran, che a Los Angeles incontrerà la Nuova Zelanda nel secondo match di giornata del gruppo G.
https://youtu.be/MHVcdxxrPg4?si=SCmvT6KQZG3XKWqP
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