Mondiali di calcio, le partite di oggi 3 luglio trasmesse su DAZN

Venerdì Australia-Egitto, Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana completeranno il primo turno ad eliminazione diretta dei Mondiali di calcio in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada. Chi vince questa sera andrà dunque a completare il tabellone degli ottavi di finale, con le prime due partite in programma già nella giornata di sabato.

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Il programma di venerdì

Australia-Egitto è il primo incontro che si disputerà nella giornata di oggi, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20. Sulla carta un match equilibrato, nonostante i Faraoni abbiano dalla loro un talento superiore rispetto ai loro avversari di questa sera. La Nazionale che si aggiudica la partita si qualificherà agli ottavi di finale, dove ad attenderla ci sarà la vincitrice della sfida tra Argentina e Capo Verde.

Proprio Argentina-Capo Verde è la seconda sfida del giorno, con il via alla mezzanotte in punto. Leo Messi e compagni sono i favoriti d'obbligo per il passaggio del turno, e non potrebbe essere altrimenti dato l'enorme gap tecnico e tattico tra le due Nazionali in campo. Sarà comunque interessante vedere l'approccio alla partita degli Squali Blu, che già all'esordio si sono resi protagonisti di un'impresa storica strappando un pareggio al triplice fischio finale del match contro la Spagna.

I riflettori si sposteranno poi su Colombia-Ghana, in programma alle 3:30 di notte (ora italiana). I Los Cafeteros dovrebbero avere vita facile contro le Black Stars, ma questo Mondiale ci ha insegnato che i pronostici della vigilia lasciano un po' il tempo che trovano. Chi vince sfiderà agli ottavi di finale la Svizzera.

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