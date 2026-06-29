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Mondiali di calcio, le partite di oggi 29 giugno in streaming su DAZN

Seconda giornata dei sedicesimi: il Brasile sfida il Giappone, la Germania affronta il Paraguay, mentre l'Olanda gioca contro il Marocco.
Mondiali di calcio, le partite di oggi 29 giugno in streaming su DAZN
Seconda giornata dei sedicesimi: il Brasile sfida il Giappone, la Germania affronta il Paraguay, mentre l'Olanda gioca contro il Marocco.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 giu 2026
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Per la seconda giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio, il programma di oggi lunedì 29 giugno vede le sfide Brasile-Giappone, Germania-Paraguay e Olanda-Marocco. A parte quello del match tra Germania e Paraguay, l’esito degli altri due incontri non è affatto scontato.

Tutte le partite riceveranno una copertura integrale in esclusiva su DAZN. Per vederle è sufficiente attivare il pass Mondiali a 24,99 euro una tantum, oppure sottoscrivere l’abbonamento al piano Full a partire da 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, poi 36,99 euro al mese per i rimanenti otto mesi a fronte di una permanenza minima di un anno.

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Il programma del giorno 29 giugno su DAZN

La prima partita in programma oggi è quella tra Brasile e Giappone. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 19: come anticipato nell’introduzione, non si tratta di una sfida a senso unico, dal momento che il Brasile è lontano parente di quello di inizio millennio, mentre la Nazionale nipponica vanta un’ottima organizzazione di gioco ed entusiasmo, due elementi che possono infastidire e non poco anche la Selecao.

Alle 22:30 si giocherà Germania-Paraguay. I tedeschi partono con i favori del pronostico contro la Nazionale sudamericana, e tutto lascia pensare che il risultato finale possa premiare la selezione allenata dal commissario tecnico Julian Nagelsmann, data dagli esperti già con un piede e mezzo agli ottavi di finale.

L’ultima partita in programma è Olanda-Marocco, il cui via è fissato quando qui in Italia saranno le tre di notte. Tra tutte le sfide dei sedicesimi di finale, è il match più atteso e allo stesso tempo incerto. Da una parte gli Orange possono vantare una fisicità e una rapidità di esecuzione della manovra da prima della classe, ma il Marocco è pronto a stupire nuovamente il mondo dopo la semifinale raggiunta quattro anni fa e persa contro la Francia, come ampiamente dimostrato nel primo tempo del match contro il Brasile.

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https://youtu.be/LxKjXFccLFI?si=mP1QetPK3nBW0aTr

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