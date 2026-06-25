Mondiali di calcio, la programmazione di oggi 25 giugno su DAZN

Nella giornata di oggi, giovedì 25 giugno, ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, si disputeranno gli incontri della terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi D, E e F. In campo anche la Turchia allenata da Vincenzo Montella, che dopo essere già stata eliminata proverà quantomeno a regalare una gioia al popolo turco con un risultato positivo contro gli USA.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, l’unica piattaforma che qui in Italia offre la copertura integrale della rassegna iridata. Per seguire la Coppa del Mondo occorre essere titolari del pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro una tantum e senza rinnovo, oppure attivare il piano Full, ora in offerta a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, pacchetto che dà accesso all’intera programmazione sportiva di DAZN per dodici mesi.

Il programma delle partite di oggi 25 giugno su DAZN

Curacao-Costa d’Avorio ed Ecuador-Germania saranno le ultime due partite del gruppo E. Il calcio d’inizio è fissato per le 22:00, con la Costa d’Avorio a caccia del punto che la qualificherebbe ai sedicesimi di finale, mentre l’Ecuador deve compiere l’impresa contro la Germania e sperare in un risultato favorevole dall’altra sfida.

Per il gruppo F le ultime partite saranno Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, entrambe all'una di notte. L’esito del primo match non dovrebbe essere in discussione, mentre c’è grande attesa per la sfida tra la Nazionale nipponica e quella svedese, con gli asiatici favoriti per il passaggio al turno successivo.

A chiudere il programma della serata USA saranno gli incontri del gruppo D: quando qui in Italia saranno le quattro del mattino si sfideranno Turchia e Stati Uniti oltre che Paraguay e Australia, con quest’ultime ancora in ballo per la qualificazione dopo i successi proprio contro la Nazionale turca di Vincenzo Montella.

https://youtu.be/IqHnIyoQyCY?si=rdgf9EAZ5j1j8wU4

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