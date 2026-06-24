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Mondiali di calcio, le partite di oggi 24 giugno trasmesse su DAZN

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi con gli incontri dei gironi B e C, tra cui il Brasile di Carlo Ancelotti.
Mondiali di calcio, le partite di oggi 24 giugno trasmesse su DAZN
Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi con gli incontri dei gironi B e C, tra cui il Brasile di Carlo Ancelotti.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 giu 2026
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Ai Mondiali di calcio prende il via la terza e ultima giornata della fase a gironi. Per prime in campo scenderanno le Nazionali dei gruppi A, B e C, tra cui anche i due Paesi ospitanti Messico e Canada, più il Brasile di Carlo Ancelotti.

Tutte le partite di oggi, mercoledì 24 giugno, saranno trasmesse su DAZN per gli utenti che hanno attivato il pass Mondiali o il pacchetto completo Full: il primo costa 24,99 euro una tantum e consente la visione integrale della Coppa del Mondo FIFA, mentre il secondo è in promozione a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi invece di 36,99 euro al mese e offre l’accesso all’intera programmazione sportiva di DAZN, il cui fiore all’occhiello è la Serie A.

Pagina piani DAZN

Le partite dei Mondiali di calcio in programma oggi 24 giugno su DAZN

Alle ore 21 giocheranno in contemporanea tutte le quattro Nazionali del girone B: Canada-Svizzera vale il primo posto del girone, con entrambe le squadre al momento appaiate in testa a quota 4 punti, mentre Bosnia ed Erzegovina-Qatar è l’ultima occasione per entrambe di provare a dare un senso al proprio campionato del mondo.

Le due partite del gruppo C prenderanno il via a mezzanotte: il Marocco ha la chance di conquistare il primo posto con una goleada ai danni di Haiti, mentre il Brasile è atteso all’ostico esame della Scozia, guidata al centrocampo dalla stella del Napoli Scott McTominay (al momento la differenza reti premia la Selecao, con quattro gol fatti e uno subito, contro le due reti segnate e una incassata del Marocco).

Infine gli ultimi incontri del gruppo A sono in programma quando qui in Italia saranno le 3 del mattino: Sudafrica-Corea del Sud e Messico-Repubblica Ceca determineranno gli ultimi verdetti del girone, con il Messico già qualificato e la Corea del Sud al secondo posto in solitaria a quota 3 punti a cui basta un pareggio per qualificarsi ai sedicesimi di finale.

Pagina piani DAZN

https://youtu.be/9e4beu00Wv8?si=ZXg0Esr5HLaR1nO9

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