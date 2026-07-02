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Mondiali di calcio, le partite di oggi 2 luglio in streaming su DAZN

Tante le stelle che scenderanno in campo nella serata di oggi, su tutte Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo e Luka Modric.
Mondiali di calcio, le partite di oggi 2 luglio in streaming su DAZN
Tante le stelle che scenderanno in campo nella serata di oggi, su tutte Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo e Luka Modric.
Federico Pisanu
Pubblicato il 2 lug 2026
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Nella giornata di giovedì si disputeranno tre partite valide per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio. Ad aprire la serata sarà Spagna-Austria, quindi nella notte italiana sarà la volta di Portogallo-Croazia, per poi chiudere con Svizzera-Algeria. Per tutte le Nazionali in palio vi è l'accesso agli ottavi di finale della competizione iridata.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma streaming DAZN. Per seguirle occorre attivare il pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro senza rinnovo, oppure sottoscrivere l'abbonamento al piano Full, ora in offerta a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, poi 36,99 euro al mese per i restanti otto mesi.

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Il programma del giorno 2 luglio

Alle ore 21 prenderà il via il primo incontro della serata tra Spagna e Austria. La Roja vanta i favori del pronostico, ma il suo avversario non sarà così semplice da superare, alla luce dell'organizzazione di gioco datagli dal commissario tecnico tedesco Ralf Rangnick.

Chi vince affronterà agli ottavi di finale la vincente tra Portogallo e Croazia, uno dei sedicesimi di finale più interessanti insieme a quello tra Olanda e Marocco. Per uno tra Cristiano Ronaldo e Luka Modric sarà verosimilmente l'ultima partita con la Nazionale, perlomeno ai Mondiali, di conseguenza la voglia di prolungare il più a lungo possibile il sogno mondiale è tanta. Il calcio d'inizio della partita è fissato per l'una di notte (ora italiana).

Infine, alle 5 del mattino è in programma l'inizio di Svizzera-Algeria, terza e ultima partita di questa giornata. Anche in questo caso gli scommettitori e gli addetti ai lavori vedono una chiara favorita (la Svizzera), ma il movimento africano ha già dimostrato la sua crescita esponenziale, di conseguenza gli elvetici dovrebbero fare bene a non sottovalutare l'incontro di oggi.

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Crediti immagine di copertina: @lamineyamal (profilo Instagram ufficiale del calciatore)

https://youtu.be/xC9MhbyMUi8?si=vwOBZ0w8KouqXQq0

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