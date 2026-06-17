Mondiali di calcio, le partite di oggi 17 giugno trasmesse su DAZN

Dopo la tripletta da sogno di Messi nella partita di esordio dei campioni del mondo in carica, gli appassionati di calcio non vedono l'ora di guardare le prodezze di Cristiano Ronaldo e Luka Modric, impegnati rispettivamente nel girone K e nel girone L. Sempre nella giornata di oggi, mercoledì 17 giugno, farà il suo esordio ai Mondiali di USA, Canada e Messico 2026 anche Fabio Cannavaro, in qualità di commissario tecnico dell'Uzbekistan.

Tutte le partite della giornata odierna saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN per i titolari del pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro una tantum, oppure del pass Full, attualmente in offerta a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi e poi 36,99 euro al mese per i restanti otto (vincolo di dodici mesi, ndr).

Le partite di oggi 17 giugno dei Mondiali di calcio

Pronti-via, alle 19 sarà subito il turno di Cristiano Ronaldo, che si candida al ruolo di assoluto protagonista nella sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. La partita valida per il girone K avrà inizio alle ore 19 presso l'NRG della città di Houston.

Tre ore più tardi, all'interno della suggestiva cornice dell'AT&T Stadium di Dallas, tutti i riflettori saranno accesi su Inghilterra-Croazia, uno dei match più interessanti di questa fase iniziale insieme a Brasile-Marocco. Appuntamento quindi alle 22 (ora italiana), quando gli ex compagni di squadra Bellingham e Modric avranno l'occasione di incontrarsi nuovamente.

Sempre per il gruppo L scenderanno in campo Ghana e Panama. Il fischio d'inizio è previsto per l'una di notte al BMO Field di Toronto, in Canada.

La quarta e ultima partita di giornata sarà quella tra l'Uzbekistan e la Colombia, con inizio fissato alle 4 di notte. La Nazionale asiatica è allenata come detto dal nostro Fabio Cannavaro, che proprio 20 anni fa alzava al cielo di Berlino la Coppa del Mondo dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Francia.

https://youtu.be/uI5QvMPscgs?si=tcP0ATv-1Q22npfO

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