Mondiali di calcio, le partite di oggi mercoledì 1° luglio su DAZN

La fase a eliminazione diretta prosegue. Quest'oggi, mercoledì 1° luglio, ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada si disputeranno altre tre partite valide per i sedicesimi di finale: Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti-Bosnia ed Erzegovina.

La diretta di tutti gli incontri sarà visibile in via esclusiva su DAZN, che ha acquisito i diritti dell'intera competizione iridata. La visione è destinata agli utenti che sottoscriveranno il pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro una tantum (senza rinnovo), oppure l'abbonamento al piano Full, che dà accesso all'intera programmazione sportiva di DAZN: in questi giorni il piano con permanenza minima di un anno è in offerta a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, poi 36,99 euro per i restanti otto.

Il calendario di oggi 1° luglio

Alle ore 18 è in programma la prima sfida del giorno. Ad Atlanta, in Georgia, si affrontano Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, con la Nazionale allenata da Tuchel favorita d'obbligo per il passaggio al turno successivo. La vincente sfiderà agli ottavi il Messico, che stanotte ha battuto ai sedicesimi l'Ecuador con un secco 2-0.

La seconda partita in calendario è Belgio-Senegal, il cui calcio d'inizio è fissato alle ore 22. Anche in questo caso i favori del pronostico sono per la Nazionale europea, a patto però che la squadra allenata dal commissario tecnico Rudi Garcia confermi di aver cambiato rotta dopo i primi due scialbi pareggi contro Egitto e Iran nella fase a gironi del gruppo G.

Per il terzo e ultimo incontro di questa sera gli Stati Uniti giocheranno contro la Bosnia ed Erzegovina (alle 2 di notte ora italiana). Pulisic e compagni vogliono continuare a sognare insieme al pubblico a stelle e strisce, in un match che li vede di gran lunga favoriti rispetto alla Nazionale che a marzo estromise gli Azzurri dai Mondiali.

https://youtu.be/mrUIxjTZXS4?si=Y7LMFd0UBZ7BLLhV

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