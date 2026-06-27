Mondiali di calcio, le partite di oggi 27 giugno trasmesse su DAZN

Harry Kane, Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: sono le quattro star dei Mondiali di calcio protagoniste della giornata conclusiva della fase a gironi, in programma oggi 27 giugno. Per i campioni del mondo in carica sarà una semplice formalità, essendosi già assicurata la qualificazione ai sedicesimi di finale. Lo stesso vale per il Portogallo, con la differenza però che in classifica è al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista Colombia. Situazione delicata invece per la Croazia, che attualmente ha due Nazionali davanti a sé (Inghilterra e Ghana), di conseguenza è obbligata a vincere per raggiungere quantomeno il secondo posto nel girone.

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Il programma di oggi 27 giugno su DAZN

Il calendario del giorno ha in programma come prime due partite Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana del gruppo L, con calcio d’inizio fissato alle 23. Sulla carta l’incontro più agevole è per la Nazionale inglese, mentre l’undici guidato da Modric dovrà per forza di cose vincere per assicurarsi almeno la seconda posizione e un turno dunque meno complicato rispetto a un eventuale ripescaggio tra le migliori terze.

Anche il Portogallo dovrà battere la Colombia per aggiudicarsi il primo posto del gruppo K, dal momento che la Nazionale sudamericana vanta due vittorie su altrettanti incontri, mentre i lusitani pagano il passo falso iniziale contro la Repubblica Democratica del Congo. All’1:30 di notte l’altra partita del girone sarà proprio tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan.

A chiudere il programma della serata americana, quando qui in Italia saranno le 4 del mattino, le due partite del gruppo J: Algeria-Austria e Giordania-Argentina. La Nazionale di Leo Messi è già sicura sia della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta sia del primo posto, mentre la sfida tra Algeria e Austria sarà un vero e proprio spareggio per la conquista della seconda posizione.

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