Mondiali di calcio, oggi l'esordio di Francia e Argentina su DAZN

Ai Mondiali di calcio è il giorno del debutto di Francia e Argentina, le Nazionali che hanno vinto le ultime due edizioni della Coppa del Mondo. I transalpini allenati da Deschamps sono inseriti nel gruppo I insieme a Senegal, Iraq e Norvegia, mentre l'Argentina è parte del gruppo J che comprende Algeria, Austria e Giordania.

Per la giornata odierna sono in programma quattro partite, tutte visibili su DAZN per gli abbonati al piano Full o al pass Mondiali: il primo è in offerta a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, il secondo costa 24,99 euro una tantum e non prevede alcun tipo di vincolo.

Mondiali di calcio 2026: il programma di DAZN per il 16 giugno

Francia-Senegal del girone I darà il via alla programmazione di DAZN di oggi, martedì 16 giugno, per i campionati mondiali di calcio. L'incontro si disputerà alle ore 21 presso il MetLife Stadium di New York.

Il calcio d'inizio del secondo incontro è fissato per la mezzanotte: sempre per il gruppo I si sfideranno Iraq e Norvegia, match in programma al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts. Tra le altre cose, la partita segnerà anche l'esordio in termini assoluti del fuoriclasse norvegese Erling Haaland nella Coppa del Mondo.

A proposito di fenomeni, Leo Messi prenderà per mano la sua Argentina nel debutto di questa notte contro l'Algeria. La partita inizierà quando qui in Italia saranno le 3 di notte, un orario che ad ogni modo non fermerà tutti i fan dell'Albiceleste, o perlomeno chi è già in ferie e non ha problemi a fare le ore piccole.

Tornando alle prime volte, la Giordania sognerà ad occhi aperti quando alle 6 del mattino ora italiana, al Levi's Stadium di Santa Clara, affronterà l'Austria nel suo esordio assoluto nella Coppa del Mondo. Sarà anche l'occasione per i tifosi del Milan di vedere all'opera il commissario tecnico della Nazionale austriaca Ralf Rangnick, uno dei primi nomi accostati al club rossonero dopo la fallimentare chiusura al quinto posto nella stagione appena conclusasi.

https://youtu.be/rMZUC-WA1aY?si=zdbppcoCA8mz3nPz

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