Mondiali 2026 dall'estero: ecco come vedere tutte le partite

I Mondiali 2026 sono partiti. In questi giorni è in corso la fase a gironi con le squadre impegnate nella competizione che cercheranno di strappare il biglietto per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta, con l'obiettivo di raggiungere la finale e conquistare il titolo di campioni del mondo.

In Italia, le partite dei Mondiali 2026 vengono trasmesse dalla Rai, anche in streaming su Rai Play, con una partita al giorno. Per una copertura completa dell'evento, invece, è necessario affidarsi a DAZN, con il piano Full oppure il piano Family o ancora con il Pass Mondiali.

Dall'estero, utilizzando una VPN come NordVPN, è possibile accedere a Rai Play o DAZN e vedere le partite dei Mondiali 2026 con commento in italiano. Basta selezionare un server italiano al momento dell'avvio della connessione.

La VPN, in questo momento, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere al servizio basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

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