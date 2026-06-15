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Mondiali 2026, come seguire tutte le partite in Italia e dall'estero

Ecco come fare a seguire tutte le partite dei Mondiali 2027, in TV e in streaming, sia in Italia che dall'estero
Mondiali 2026, come seguire tutte le partite in Italia e dall'estero
Ecco come fare a seguire tutte le partite dei Mondiali 2027, in TV e in streaming, sia in Italia che dall'estero
Davide Raia
Pubblicato il 15 giu 2026
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La fase a gironi dei Mondiali 2026 è ormai entrata nel vivo, con alcuni match già all'archivio e tanti altri in programma nel corso delle prossime settimane.

Per gli appassionati che intendono seguire la competizione, nonostante l'assenza dell'Italia, c'è la possibilità di sfruttare la diretta tramite i canali Rai e Rai Play oltre che tramite DAZN (per chi ha il piano Full/Family oppure il Pass Mondiali).

Chi si trova all'estero, invece, può seguire i Mondiali tramite l'emittente locale oppure, ricorrendo a una VPN e selezionando un server italiano, può accedere a Rai Play e DAZN.

La VPN giusta da attivare in questo momento è NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo è possibile sfruttare il sito ufficiale di NordVPN.

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mondiali 2026

Un modo semplice per vedere i Mondiali 2026 dall'estero

Con NordVPN è semplice vedere i Mondiali 2026 dall'estero. La procedura da seguire è rapida. Dopo aver attivato la VPN, infatti, è sufficiente installare l'app e selezionare un server italiano.

A questo punto è possibile navigare online con un IP italiano, sfruttando sempre la protezione della crittografia del traffico dati. Ora è sufficiente raggiungere la piattaforma da cui si vuole vedere i contenuti (Rai Play o DAZN) per avviare lo streaming.

Scegliendo NordVPN non ci sono limiti di banda e di traffico e, di conseguenza, è possibile seguire un evento in streaming in modo semplice e senza interruzioni. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. L'offerta consente di ridurre il costo della VPN fino  a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

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