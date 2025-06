Mondiale per Club: le partite di oggi e quando giocano le italiane

Si alza la tensione al Mondiale per Club: ci si gioca l'accesso agli ottavi, e le partite decisive si disputano tutte in contemporanea. Oggi è il turno del gruppo C, con Auckland City-Boca Juniors e Benfica-Bayern Monaco.

Tutti i match sono visibili in streaming gratuito su DAZN, che per l'occasione offre la visione completa della competizione senza costi d'iscrizione.

Mondiale per Club: sfide decisive per il gruppo C. E le italiane si preparano agli ottavi

Il Mondiale per Club entra nella fase più calda, anche sotto il sole cocente degli Stati Uniti. Il gruppo C si decide oggi con due partite in contemporanea: da una parte i tedeschi del Bayern Monaco affrontano il Benfica, in una sfida che vale il primo posto nel girone; dall'altra, il Boca Juniors cerca l’impresa contro Auckland City per restare aggrappato alla speranza di qualificazione.

La classifica al momento premia il Bayern con 6 punti, seguito dai portoghesi a quota 4. Più staccati gli argentini (1 punto) e i neozelandesi (0), praticamente già fuori.

Nel frattempo, cresce l’attesa anche per i prossimi impegni delle italiane:

L' Inter tornerà in campo nella notte tra giovedì e venerdì alle 3:00 italiane , al Lumen Field di Washington, contro il River Plate . Entrambe guidano il gruppo E con 4 punti, ma attenzione al Monterrey , a 2, che può ancora ribaltare tutto;

tornerà in campo nella notte tra giovedì e venerdì , al Lumen Field di Washington, contro il . Entrambe guidano il gruppo E con 4 punti, ma attenzione al , a 2, che può ancora ribaltare tutto; Juventus-Manchester City si giocherà invece giovedì alle 21:00 italiane allo stadio di Orlando. Entrambe già qualificate, si contendono il primo posto. Eliminati Al-Ain e Wydad AC.

Ricorda: tutte le partite del Mondiale per Club sono disponibili in streaming gratuito su DAZN. Basta registrarsi - senza costi - per seguirle in diretta. E se vuoi vivere l’esperienza al massimo, puoi attivare la Premium Experience con visione in HDR e audio Dolby 5.1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.