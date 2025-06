Mondiale per Club, Juventus-Manchester City: come vederla in streaming

Questa sera sarà una serata imperdibile per tutti gli amanti del grande calcio internazionale e per i tifosi bianconeri. A Orlando, in Florida, va in scena il match tra Juventus e Manchester City, valido per la terza e ultima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club 2025.

Fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane, con trasmissione in streaming gratuito su DAZN: basta creare un account base per accedere alla diretta. Chi invece vuole vivere il match con una qualità superiore può approfittare della nuova promozione attiva su DAZN Start, disponibile per 6 mesi a 19,99€ al mese (anziché 34,99€), con oltre 90 euro di risparmio fino a fine anno.

Tutto su Juventus-Manchester City: orario e come vederla gratis su DAZN

La sfida tra bianconeri e Citizens è fondamentale per definire la vetta del Gruppo G. Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno dopo due turni, ma la Juventus è davanti per numero di reti segnate (9 contro 8): un pareggio sarà quindi sufficiente per chiudere al primo posto e affrontare, agli ottavi, la seconda del Gruppo H (dove gioca anche il Real Madrid).

A dirigere il match sarà l'arbitro francese Clément Turpin, e lo spettacolo è garantito in uno scenario da 65.000 posti come il Camping World Stadium di Orlando.

La partita sarà visibile gratuitamente su DAZN, semplicemente registrandosi al sito con un account free. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per chi vuole il massimo, invece, c'è la possibilità di passare al piano DAZN Start, in promozione a 19,99€/mese per 6 mesi. Il piano scontato include:

Streaming senza pubblicità

Immagine in HDR

Accesso alla Premium Experience, con maggiore fluidità e qualità complessiva

Una grande notte di calcio, Juventus-Manchester City: diretta streaming alle 21:00 su DAZN. Scegli se guardarla gratis o con l'esperienza potenziata dell'abbonamento scontato.

