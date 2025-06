Mondiale per Club al via: quando si gioca e dove vedere le partite

È tutto pronto per la partenza del Mondiale per Club. La competizione prenderà il via nel corso delle prossime ore e continuerà fino al prossimo 13 di luglio, con la finale. La formula del torneo è simile a quella dei Mondiali che vengono scendere in campo, ogni quattro anni, le Nazionali. Ci sarà una fase a gironi e poi i turni a eliminare diretta. In campo, tra le squadre italiane, ci sarà spazio per Juventus e Inter.

Per guardare tutte le partite del Mondiale per Club è possibile scegliere DAZN. La competizione è parte del catalogo della piattaforma di streaming, ora accessibile con un costo di 19,99 euro al mese per 6 mesi (un'ottima promo anche in vista della partenza della Serie A) oppure a 29,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Mondiale per Club: quando si gioca e dove vederlo

Il Mondiale per Club parte ufficialmente il 15 giugno e terminerà il prossimo 13 luglio. Le prime partite delle italiane sono fissate per mercoledì 18 giugno, con Monterrey - Inter (alle 3 in Italia), e giovedì 19 giugno, con Al Ain - Juventus (alle 3 in Italia).

Una partita al giorno sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 o Italia 1. Per seguire tutta la competizione, invece, è sufficiente accedere a DAZN. Per chi ha già un abbonamento, tutte le partite sono già incluse nel catalogo di contenuti.

Per i nuovi utenti, invece, c'è oggi la possibilità di attivare il piano Standard con un costo di:

19,99 euro al mese per 6 mesi , poi 34,99 euro al mese

, poi 34,99 euro al mese 29,99 euro al mese scegliendo il piano mensile senza vincoli di rinnovo (prezzo valido per il primo mese, poi 44,99 euro)

Le promozioni in questione sono ottime anche in vista della prossima stagione di Serie A che partirà ad agosto garantendo la possibilità di ridurre il costo per seguire il campionato.

