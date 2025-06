Mondiale per Club gratis su DAZN: ecco come funziona

Domenica 15 giugno prenderà il via negli Stati Uniti il Mondiale per Club. Il nome completo della nuova edizione è FIFA Club World Cup 2025: 32 le squadre partecipanti, tra cui anche le italiane Juventus e Inter, con la finale in programma il 13 luglio.

Il nuovo Mondiale per Club sarà trasmesso gratis su DAZN, senza la necessità di un piano attivo né di una carta di credito. Per la visione delle partite sarà sufficiente attivare la modalità free sulla piattaforma streaming.

DAZN Free è la modalità lanciata da DAZN che consente di vedere determinati eventi sportivi - come appunto il Mondiale per Club - senza attivare un abbonamento.

Per vedere il nuovo Mondiale per Club gratis è sufficiente accedere da computer alla pagina iniziale di DAZN, selezionare l'evento sportivo e premere sul pulsante Registrati e guarda.

Arrivati a questo punto, inserite il vostro indirizzo e-mail nel campo dedicato e fate clic su Avanti. La piattaforma streaming invierà un codice di quattro cifre all'indirizzo e-mail inserito in precedenza: dovrete inserirlo nella schermata di verifica per confermare l'attivazione dell'account.

Nella nuova schermata digitate nome e cognome, dunque create una password sicura che vi servirà per effettuare l'accesso alla piattaforma. Al termine della registrazione non vi resta che cliccare su Inizia a guardare e selezionare Continua con un account gratuito.

Vi ricordiamo che con un account gratuito è possibile guardare un solo evento per volta e da un dispositivo alla volta. Per vedere il Mondiale per Club in contemporanea da più dispositivi è necessario quindi passare a un piano a pagamento, con quest'ultimo che presenta ulteriori benefici.

Superare i limiti dell'account gratuito con la Premium Experience

Gli abbonati a DAZN avranno accesso alla cosiddetta Premium Experience, un'esperienza che prevede funzionalità extra, tra cui anche l'assenza di interruzioni pubblicitarie durante la diretta.

Gli altri vantaggi della Premium Experience legata alla visione del Mondiale per Club su DAZN sono la qualità dell'immagine HDR sui dispositivi compatibili, l'audio Dolby 5.1 Surround Sound, gli highlights completi, i replay integrali, i download delle partite e il 20% di sconto presso lo store digitale di FIFA.

Per chi sceglie di abbonarsi al piano Standard, DAZN riserva uno sconto sia per il piano mensile senza vincoli sia per quello con vincolo di 12 mesi: il piano mensile è disponibile a 29,99 euro al mese anziché 44,99 euro, quello annuale invece costa 19,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 34,99 euro al mese per i restanti sei mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.