Molto più di una banca: scopri tutti i servizi Credem

Nel corso del tempo i conti correnti online sono diventati uno strumento utile e prezioso non solo per l’accredito dello stipendio o della pensione o per la gestione dei propri risparmi. Il conto Credem Link è un interessante esempio in questo senso perché offre molti vantaggi e servizi che si rivelano utili per la vita di tutti i giorni. Apri ora il tuo nuovo conto Credem Link e ricevi un Buono Regalo Amazon da 50€.

Canone zero, massima operatività e consulenza dedicata

L’offerta del conto Credem Link prevede innanzitutto l’assenza del canone per la gestione del conto corrente. Compreso nel canone anche la carta di debito Credemcard Internazionale su circuito Mastercard o la carta di debito Credemcard su circuito Pagobancomat. La carta internazionale su circuito Mastercard consente acquisti e prelievi sia in Italia che all’estero e la possibilità di utilizzarla sullo smartphone tramite i principali wallet digitali. La carta su circuito Pagobancomat, invece, è più adatta per i pagamenti e i prelievi nel nostro Paese e per il pagamento dei pedaggi autostradali.

Con il conto Credem Link si ha inoltre accesso all’internet banking sia da smartphone che da PC e una serie di servizi digitali aggiuntivi. Dall’app mobile, infatti, è possibile effettuare tutti i pagamenti (bonifici, F24 semplificato, bollette, eccetera) e prenotare un appuntamento con il proprio consulente.

Questo è uno dei servizi Credem più interessanti in quanto permette di avere sempre a disposizione un team di consulenti cui fare riferimento o da remoto o prenotando un appuntamento in filiale, così da avere sempre qualcuno con cui confrontarsi per investimenti, scelte finanziarie o problemi di varia natura.

Aprendo il conto Credem Link si può ottenere anche un Buono Regalo Amazon del valore di 50€. Dopo l’apertura è necessario accreditare lo stipendio o la pensione entro il 31 marzo 2025 o utilizzare la carta per pagamenti di almeno 1000€ così da beneficiare del buono regalo.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.