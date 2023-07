Moltiplicare le porte USB è facilissimo con l'Hub USB 3.0 in OFFERTA!

Le porte USB non sono mai abbastanza, soprattutto quando parliamo di dispositivi portatili: ebbene, con questo Hub USB 3.0 il tuo problema si risolve con un semplice gesto! Infatti potrai trasformare la tua porta USB-C in 4 porte USB-A.

Ebbene, la convenienza ora lo è il 10% di più! Dato che su Amazon con l'offerta potrete acquistare l'Hub USB 3.0 di Lemorele a soli 12,59€, con lo sconto citato applicabile tramite il coupon di Amazon.

4 porte e trasferimenti ultra veloci!

Questo piccolo dispositivo ti permette con un semplice collegamento di ampliare le tue possibilità: con un sistema plug and play (quindi senza il bisogno di installazioni) potrai avere 4 porte USB-A 3.0 al posto della USB-C di partenza, e collegare ciò che vuoi, come periferiche per PC, penne USB, stampanti e tanto altro!

L'hub USB 3.0 in questione è compatibile con tutti i sistemi PC da dispositivi di interfaccia Windows, Mac OS, Android e USB 3.0. Il cavo è morbido e resistente, utilizza materiali esterni resistenti, e spine resistenti al calore. Ciascuna porta USB è infine dotata di protezione da sovratensione integrata, così che potrai proteggere i dispositivi collegati dai danni causati da cortocircuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.